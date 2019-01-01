Скворцова попросила не покупать для Минздрава SSJ-100

Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить Федеральному медико-биологическому агентству французский самолёт Falcon 7Х. Об этом сообщает РБК.

В своём письме, копия которого есть в распоряжении источника, Скворцова отметила, что лайнер зарубежного производства предпочтительнее, чем российский SSJ-100. Кроме того, он дешевле и больше подходит по техническим характеристикам для санитарной авиации. В частности, французское судно выгоднее использовать при перелётах в отдалённые точки России. Это позволит, например, проводить беспосадочную санитарную эвакуацию в Москву и Санкт-Петербург с Дальнего Востока, а также с объектов особой важности, например, с космодромов Восточный и Байконур.

Отмечается, что сейчас для закупки ФМБА планируется только один самолет.

Как напоминает RT, ранее министр здравоохранения заявила, что смертность от инфарктов и инсультов в стране в последние годы снизилась почти в два раза. Скворцова отметила, что в настоящий момент сердечно-сосудистые заболевания всё ещё занимают первое место среди причин смерти людей в нашей стране, однако при этом их доля сократилась с примерно 70% до менее чем 50%.

