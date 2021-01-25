СКР возбудил уголовное дело по факту поставки Минфину нерабочего софта

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после поставки Минфину РФ нерабочего программного обеспечения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, исполнитель контракта знал, что не сможет разработать требующееся ПО, но все равно согласился на заключение контракта, чтобы получить основную часть оплаты. Источник не назвал размер понесенного Минфином ущерба.

Ранее дело экс-премьера Забайкалья Евгения Вишнякова повторно направили в суд после того, как прокуратура исправила нарушения в обвинительном заключении. Уголовное дело в отношении чиновника возбудили после увеличения цены контракта на поставки газа в район «Радужный» в Уссурийске. Следователи обвиняли Вишнякова в хищении 53,5 миллионов рублей.



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ФОТО: pixabay.com
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