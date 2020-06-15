СКР возбудил дело на Навального из-за его твита
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального — его обвинили в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Как заявили в пресс-службе ведомства, против Навального возбуждено дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ.
«Установлено, что 2 июня 2020 года Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко», - говорится в пресс-релизе.
Артеменко стал одним из героев агитационного ролика: в записи ветеран высказал свое отношение к голосованию по поправкам в Конституцию.
Навальному грозит штраф до 1 млн рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.
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