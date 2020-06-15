СКР возбудил дело на Навального из-за его твита

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального — его обвинили в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Как заявили в пресс-службе ведомства, против Навального возбуждено дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ.

«Установлено, что 2 июня 2020 года Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство Артеменко», - говорится в пресс-релизе.

Артеменко стал одним из героев агитационного ролика: в записи ветеран высказал свое отношение к голосованию по поправкам в Конституцию.

Навальному грозит штраф до 1 млн рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

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ФОТО: Страница Алексея Навального в Facebook
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаСКРВетераны
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