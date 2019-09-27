Скорая помощь может не приехать

В селе Октябрьском Челябинской области заявления подали практически все врачи скорой помощи. Они утверждают, что были вынуждены работать на полторы-две ставки, выполнять обязанности санитарок и диспетчеров и работали почти без выходных. А с начала года их зарплата сократилась на треть, - передает РИА Новости. По его данным, эта подстанция скорой помощи с двумя машинами обслуживает весь Октябрьский район. А расстояния между деревнями таковы, что бригаде часто приходится уезжать на 40-50 километров от больницы. Главврач переадресовал все вопросы региональному Минздраву.



Там никакой беды в происходящем не видят: «Снижения зарплаты не было. Изменилась ее структура, о чем предупреждали еще в конце прошлого года: увеличение окладной части и сокращение стимулирующих выплат. Медицинским организациям выделяют такую же сумму на оплату труда, как и раньше. Некоторые фельдшеры говорят о сокращении, но, как показали проверки, их зарплата соответствует нагрузке. У кого-то снизилась нагрузка из-за увеличения штата, однако в час они получают столько же, просто стали меньше работать», - заверили агентство в областном Минздраве.

В Челябинской области это не первый скандал с увольнением медработников. Как мы сообщали ранее, из единственной больницы закрытого города Трехгорного уволиться решили все хирурги. Причины – высокие нагрузки и низкие зарплаты. Оклад, например, завотделением составляет 7800 рублей. Причины те же, что заставили пойти на крайние меры их коллег в Нижнем Тагиле Свердловской области. Там, напомним, хирурги двух городских больниц массово подали заявления об уходе из-за высоких нагрузок и низких зарплат. В обеих больницах главврачей отстранили от работы, с врачами провели переговоры, по итогам которых глава Минздрава Вероника Скворцова объявила, что все увольнявшиеся передумали уходить.

Врачи видят повышение зарплат только в отчетах руководства, отсюда – и дефицит врачей по всей стране, - заявлял в эфире НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин:

«Все руководители учреждений стараются отчитываться о выполнении тех самых майских указов — о повышении заработной платы. На самом деле в большинстве случае это фикция. Деньги уходят на руководство клиник, на их ближнее окружение. И дефицит врачей связан именно с низкими зарплатами. Ситуация достигла критического уровня», - убежден собеседник НСН.

По его словам, вопрос в том, признает ли руководство здравоохранения те ошибки, которые были совершены в последние годы. Если их повторять, то проблема будет только усугубляться, - считает Семен Гальперин.

