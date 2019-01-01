Скончался владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган умер после продолжительной болезни. Как пишет ТАСС, об этом заявила представитель семьи банкира Ирина Волина.

Добавим, Коган скончался в возрасте 56 лет. В этом году он занял 140 место в списке самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes.

О болезни Когана стало известно летом 2018-го. Весной прошлого года бизнесмен перенес инсульт, пишут «Ведомости».

Ранее НСН сообщала, что в возрасте 97 лет из жизни ушёл экс-посол СССР в Великобритании Леонид Замятин. Об этом сообщили в МИД России. В своем обращении внешнеполитическое ведомство соболезнования по поводу смерти Леонида Замятина, назвав его «выдающимся государственным и общественно-политическим деятелем, посвятившим себя служению Родине на внешнеполитическом направлении».

