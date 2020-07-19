Скончался создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров

Заслуженный военный летчик России Рафаиль Закиров, один из создателей авиации МЧС России, скончался в Москве в возрасте 71 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС 19 июля.

«18 июля на 72-м году ушел из жизни Рафаиль Закиров, заслуженный военный летчик России. Он был создателем авиации МЧС России», - сообщили в пресс-службе.

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Рафаиль Закиров, возглавив Управление авиации МЧС в 1985 году, создал подразделение «с нуля». Он участвовал в разработке водосливных устройств для тушения пожаров ВСУ-5 и ВСУ-15 и для борьбы с разливами нефти ВОП-3. Ил-76, оборудованный созданным Закировым выливным авиационный прибором (ВАП), стал одним из самых крупных противопожарных самолетов в мире, получив возможность за один раз сбрасывать 42 тонны воды.

Закиров Закиров в 2010 году инструктировал Владимира Путина для полета на самолете-амфибии Бе-200 во время тушения крупных пожаров в Центральной России.

Прощание и похороны военного летчика состоятся 21 июля на Мытищинском мемориальном кладбище.

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ФОТО: pixabay.com
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