Скончался создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров

Заслуженный военный летчик России Рафаиль Закиров, один из создателей авиации МЧС России, скончался в Москве в возрасте 71 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС 19 июля.

«18 июля на 72-м году ушел из жизни Рафаиль Закиров, заслуженный военный летчик России. Он был создателем авиации МЧС России», - сообщили в пресс-службе.