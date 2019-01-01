Общество
О дате и месте прощания с ученым будет сообщено дополнительно.
Скончался социолог Леонтий Бызов
28 июня23:35
На 65-м году жизни скончался кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, член редколлегии журнала «Мониторинг общественного мнения», член научно-экспертного совета ВЦИОМ Леонтий Бызов.
О дате и месте прощания с ученым будет сообщено дополнительно.
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ФОТО: pixabay.com
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