Общество

Скончался социолог Леонтий Бызов

28 июня23:35

На 65-м году жизни скончался кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, член редколлегии журнала «Мониторинг общественного мнения», член научно-экспертного совета ВЦИОМ Леонтий Бызов.

О дате и месте прощания с ученым будет сообщено дополнительно.

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ФОТО: pixabay.com
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