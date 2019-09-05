Скончался президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов Юрий Бобров

В возрасте 67 лет ушел из жизни президент Гильдии продюсеров Союза кинематографистов Юрий Бобров. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что кончина кинематографиста наступила 5 сентября, причина смерти не называется. В Союзе кинематографистов выразили соболезнование близким Боброва, отметив, что его профессионализм и искренность.

Бобров родился во Владивостоке 22 апреля 1952 года. Должность Гильдии продюсеров занимал с 2008 года.

