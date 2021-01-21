Скончался посол России в Замбии Александр Болдырев
21 января 202110:55
Посол Российской Федерации в Замбии Александр Болдырев скончался, сообщает дипмиссия в Twitter.
Болдырев занимал пост посла России в Замбии с 31 октября 2019 года.
Ранее Болдырев занимал пост советника российского посольства в Великобритании, зампостпреда в Вене и заместителя директора Департамента информации и печати МИД.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru