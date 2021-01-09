Скончался последний из авторов первой советской атомной бомбы
Скончался последний из авторов и разработчиков первой советской атомной бомбы - старейший академик РАН Исаак Халатников. Именитый ученый, почетный директор Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук умер в 101 год.
«Исаака Марковича Халатникова не стало», - цитирует собеседника в РАН РИА Новости.
Испытания первой советской атомной бомбы состоялось 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Благодаря успешным испытаниям СССР прекратил американскую монополию на ядерное оружие.
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