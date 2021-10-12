Скончался первый официальный представитель СК Владимир Маркин

Первый официальный представитель Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Владимир Маркин умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин», — отмечается в сообщении.

В СК назвали смерть Маркина тяжелой утратой, отмечает RT.

Причина смерти не уточняется, пишет Ura.ru. По данным СМИ, Маркин скончался в больнице, в последнее время генерал-майор юстиции находился в тяжелом состоянии.

Владимир Маркин — выпускник факультета журналистики МГУ, он руководил пресс-службой СК с 2007 года. Начальник пресс-службы был освобожден от должности в 2016 году. Затем он занял пост первого заместителя генерального директора ПАО «РусГидро», где курировал вопросы взаимодействия со СМИ и органами власти, а также управление административно-хозяйственным комплексом.

