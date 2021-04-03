Скончался один из основателей НИУ ВШЭ Лев Любимов
Экономист Лев Любимов, один из основателей НИУ ВШЭ, заместитель научного руководителя учреждения, умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
При его непосредственном участии созданы региональные кампусы ВШЭ в ряде крупных городов России.
«Лев Любимов был одним из создателей Вышки, внес бесценный вклад в ее развитие... Университет скорбит о смерти Льва Львовича и выражает соболезнования его родным и близким», — говорится в официальном сообщении вуза.
О причинах смерти ученого не сообщается.
О дате и месте прощания с Любимовым станет известно позднее, пишет Газета.ru.
Лев Любимов родился в 1936 году в Рязани. Получил ученое звания профессора в 1984 году, в 2012 году удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Экономисту присвоено звание заслуженного работника высшей школы РФ.
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