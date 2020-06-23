Скончался народный артист СССР Николай Фадеечев
Ушел из жизни известный Советский и российский артист балета, народный артист СССР. Ему было 87 лет.
Печальную новость сообщил в соцсетях балетмейстер Валерий Лагунов. «Ушел из жизни изумительный, невероятный, талантливый и порядочный человек — личность, первый премьер Большого балета мирового значения», - написал он.
Фадеечев окончил Московское хореографическое училище, в 1952 году был принят в балетную труппу Большого театра, в которой танцевал следующие 25 лет. Долгое время его партнершей была Майя Плисецкая, также он работал с Галиной Улановой.
В 1977 году начал работать педагогом-репетитором Большого театра, в частности, он обучал Николая Цискаридзе и Сергея Филина, сообщает Газета.ру
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