Скончался народный артист СССР Николай Фадеечев

Ушел из жизни известный Советский и российский артист балета, народный артист СССР. Ему было 87 лет.



Печальную новость сообщил в соцсетях балетмейстер Валерий Лагунов. «Ушел из жизни изумительный, невероятный, талантливый и порядочный человек — личность, первый премьер Большого балета мирового значения», - написал он.



Фадеечев окончил Московское хореографическое училище, в 1952 году был принят в балетную труппу Большого театра, в которой танцевал следующие 25 лет. Долгое время его партнершей была Майя Плисецкая, также он работал с Галиной Улановой.



В 1977 году начал работать педагогом-репетитором Большого театра, в частности, он обучал Николая Цискаридзе и Сергея Филина, сообщает Газета.ру

