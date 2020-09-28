Стало известно о смерти личного фотографа Брежнева
Сегодня стало известно о смерти личного фотографа генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Леонида Брежнева. Владимир Мусаэльян скончался дома на 82 году жизни сообщила его дочь.
Почти 60 лет фотограф проработал в ТАСС. Личным фотографом Брежнева он трудился 14 лет. Мусаэльян был награждён орденом Почёта, двумя орденами Трудового Красного Знамени, удостоен медали «Ветеран труда» и других знаков отличия, отмечает RT.
Начинался трудовой путь фотокорреспондента со Звёздного городка. Он работал над репортажи космической тематики – снимал подготовку первых космических экипажей, запуски ракет, строительство космодрома Байконур.
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