Скончался летчик-испытатель Тайгиб Толбоев

В возрасте 64 лет ушел из жизни летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев. Об этом сообщается на официальном сайте главы Дагестана.

По данным пресс-службы, летчик на протяжении 30 лет службы испытал более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов. Много лет проработал на Улан-Удэнском авиационном заводе. Толбоев также занимался испытаниями нового ракетного вооружения.

Отмечается, что летчик-испытатель также принимал участие в боях второй чеченской войны, эвакуировал жителей из мест, где шли боевые действия. В 1999 году Толбоев произвел несколько десятков боевых вылетов. Толбоев сыграл важную роль "в отражении агрессии международных бандформирований", указано в сообщении.

Тайгиб Толбоев был старшим братом летчика-испытателя и Героя России Магомеда Толбоева.

