Скончался лауреат Ленинской премии, оружейник Василий Бакалов

Лауреат Ленинской премии, разработчик противотанковых управляемых снарядов и высокоточных образцов оружия Василий Бакалов умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Бакалов умер в Туле, где он жил с 1957 года. Он приехал в Тулу после окончания Ленинградского университета по распределению. В течение всей жизни Бакалов трудился в конструкторских бюро города, в частности на должностях главного инженера и главного конструктора. О смерти оружейника агентству сообщили в администрации города.

За трудовые заслуги он был удостоен Ленинской премии, Премии Министерства обороной промышленности, двумя орденами Трудового Красного Знамени и другими наградами.

Прощание с Бакаловым пройдет в среду 29 января в Свято-Никольском храме Тулы. Он будет похоронен на почетной аллее первого городского кладбища.







