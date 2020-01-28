Скончался лауреат Ленинской премии, оружейник Василий Бакалов
Лауреат Ленинской премии, разработчик противотанковых управляемых снарядов и высокоточных образцов оружия Василий Бакалов умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Бакалов умер в Туле, где он жил с 1957 года. Он приехал в Тулу после окончания Ленинградского университета по распределению. В течение всей жизни Бакалов трудился в конструкторских бюро города, в частности на должностях главного инженера и главного конструктора. О смерти оружейника агентству сообщили в администрации города.
За трудовые заслуги он был удостоен Ленинской премии, Премии Министерства обороной промышленности, двумя орденами Трудового Красного Знамени и другими наградами.
Прощание с Бакаловым пройдет в среду 29 января в Свято-Никольском храме Тулы. Он будет похоронен на почетной аллее первого городского кладбища.
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