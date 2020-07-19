Скончался лама петербургского дацана

Лама Санкт-Петербургского буддийского дацана Гунзэчойнэй Ломал Жамсо скончался на 41 году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на страницу дацана «ВКонтакте».

Известно, что ламу похоронят на родине, в Забайкальском крае.

«17 июляна 41 году скоропостижно ушел из жизни наш дорогой лама Лосал Жамсо (Баир Бальжинимаев). Лама Баир Бальжинимаев будет похоронен на родине», - говорится в сообщении.

О причинах смерти ламы не сообщается.

Баир Бальжинимаев родился в селе Алханай Читинской области 8 апреля 1979 года. После обучения в Агинской Буддийской Академии получил подготовку в Тибете и буддийском университете «Даши Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева. Лосал Жамсо служил в Жуд Дугане в Иволгинском буддийском дацане, последние три года – в Санкт-Петербургском Дацане Гунзэчойнэй

