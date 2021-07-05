Скончался генеральный консул Турции в Петербурге

Генконсул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз умер в одной из больниц города. Об этом сообщают «Невские новости».

«Причина — коронавирус. По прощанию еще неизвестно ничего. Следите за нашими новостями», — сообщили изданию в пресс-службе консульства.

Соболезнования в связи со смертью дипломата принес министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Мехмету Ферхану Йорулмазу было 57 лет. Дипломат был назначен генеральным консулом Турции в Петербурге в октябре прошлого года, отмечает РИА ФАН.

