Скончался генеральный консул Турции в Петербурге

Генконсул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз умер в одной из больниц города. Об этом сообщают «Невские новости».

«Причина — коронавирус. По прощанию еще неизвестно ничего. Следите за нашими новостями», — сообщили изданию в пресс-службе консульства.

Соболезнования в связи со смертью дипломата принес министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Мехмету Ферхану Йорулмазу было 57 лет. Дипломат был назначен генеральным консулом Турции в Петербурге в октябре прошлого года, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: pixabay.com
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