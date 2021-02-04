Скончался экс-главный санитарный врач Москвы Николай Филатов
Замдиректора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, член-корреспондент РАН Николай Филатов умер в Москве, сообщает РБК со ссылкой на институт.
Причина смерти не уточняется. Филатову было 66 лет.
Николай Филатов родился в 1954 году в Тульской области, окончил Первый Московский медицинский университет им. Сеченова в 1977 году.
C 1993 по 2012 годы специалист занимал пост главного государственного санитарного врача по Москве, возглавляя столичное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Филатов был удостоен звания заслуженного врача РФ, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 714 / сут.
Умерли
75 205+521 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 546 / сут.
- В Минэкономразвития РФ отчитались о снижении цен на сахар
- Стрелков назвал условие наступления ВСУ в Донбассе
- Скончался экс-главный санитарный врач Москвы Николай Филатов
- Познер сравнил действия полиции в России и на Западе против митингующих
- За сутки в России выявили 16 714 случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru