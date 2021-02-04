Скончался экс-главный санитарный врач Москвы Николай Филатов

Замдиректора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, член-корреспондент РАН Николай Филатов умер в Москве, сообщает РБК со ссылкой на институт.

Причина смерти не уточняется. Филатову было 66 лет.

Николай Филатов родился в 1954 году в Тульской области, окончил Первый Московский медицинский университет им. Сеченова в 1977 году.

C 1993 по 2012 годы специалист занимал пост главного государственного санитарного врача по Москве, возглавляя столичное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Филатов был удостоен звания заслуженного врача РФ, сообщает Ura.ru.

