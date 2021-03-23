Скончался бывший замглавы СВР Виталий Маргелов
Бывший заместитель главы Службы внешней разведки (СВР) РФ генерал-полковник Виталий Маргелов скончался в Москве на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его сына Михаила Маргелова.
По словам сына погибшего, причиной смерти стали последствия заражения COVID-19. Генерал находился в госпитале ФСБ, у него было сильное поражение легких.
Михаил Маргелов также рассказал о том, что организацией похорон будет заниматься Служба внешней разведки. О том, будет ли прощание открытым, Маргелову-младшему неизвестно.
Виталий Маргелов начал служить в разведке в 1965 году, долгое время возглавлял 5-й отдел Первого главного управления КГБ СССР, который отвечал за работу в Западной Европе и на Балканском полуострове. Сын известного военачальника СССР, командующего воздушно-десантными войсками Василия Маргелова.
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