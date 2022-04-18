Скончался бывший директор СВР Вячеслав Трубников

Бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

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«Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича», - приводит ТАСС слова Иванова.

Вячеслав Трубников был директором Службы внешней разведки с января 1996 года по май 2000 года.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СВРРоссия
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