Скончался бывший директор СВР Вячеслав Трубников
18 апреля 202217:04
Бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.
«Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича», - приводит ТАСС слова Иванова.
Вячеслав Трубников был директором Службы внешней разведки с января 1996 года по май 2000 года.
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18 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru