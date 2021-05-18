Скончался актер Владимир Федоров, сыгравший Черномора в «Руслане и Людмиле»

На 83-м году жизни скончался актер Владимир Федоров, получивший известность после роли Черномора в экранизации поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила". Об этом сообщает Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова на своем сайте.

"Не стало артиста Владимира Федорова, Володи Черномора, как он себя называл", - указано в сообщении. Известный актер родился в 1939 году, в 1964 году окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ).

Карьера Федорова в началась с роли колдуна Черномора в "Руслане и Людмиле" (1972). Федоров также был известен по работам в фильмах "Через тернии к звездам", "После дождичка в четверг", "Черная стрела", "Дикая охота короля Стаха", "Легенда о Тиле". Артист играл в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, в театре "У Никитских ворот", в МХТ имени Чехова.

