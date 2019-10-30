Скончалась заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Ушла из жизни заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Елена Гаудасинская, сообщают «Известия.78».
Причина смерти не уточняется, информация о месте и дате похорон позже должна появиться на сайте консерватории.
52-летняя Елена Гаудасинская была одним из ведущих концертмейстеров Северной столицы. Она работала с ведущими исполнителями и инструменталистами. Является создателем трио «Эрмитаж», в 2006 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России.
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