Скончалась самая пожилая жительница Европы

На 117 году жизни в Италии скончалась Мария-Джузеппа Робуччи. Ей было 116 лет и 90 дней, она умерла в собственном доме в городе Поджо-Империале. До сегодняшнего дня Мария считалась самой старейшей жительницей Европы. Об этом сообщает издание Daily Mail.



Женщина родилась в 1903 году. В 25 лет вышла замуж и родила пятерых детей: двух дочерей и троих сыновей. Ее муж скончался в 1982 году. Свое долголетие Мария-Джузеппа ранее в интервью объясняла здоровым и трезвым образом жизни, диетой и верой. Так долгожительница советовала есть мало и только здоровую пищу.

Старейшей жительницей планеты считается японка Канэ Танака. Она на два месяца старше Робуччи.



В начале июня сообщалось о смерти старейшей жительницы Великобритании — 112-летней Грейс Джонс. Но, в отличие от Марии-Джузеппы Робуччи, она не видела ничего страшного в употреблении алкоголя. Даже наоборот, считала секретом своего долголетия ежедневный глоток виски, разбавленный водой.

