Скончалась народная артистка России Вера Ефремова
Народная артистка России Вера Ефремова умерла на 92-м году жизни, сообщил Тверской академический театр драмы на своем сайте.
Вера Ефремова была художественным руководителем и главным режиссером театра 46 лет с 1974 по 2020 год. Артистка родилась в ноябре 1929 года в семье дворянского рода Пущиных. Она была худруком и педагогом Тверского курса Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина. Среди ее учеников были Олег Табаков, Павел Сорокин, Дмитрий Бертман и Дмитрий Черняков.
Вера Ефремова поставила более 150 спектаклей, которые стали известны не только всей стране, но и миру. Прощание с артисткой пройдет 4 июня в 12:00 в Тверском академическом театре драмы, пишет RT.
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