Скончалась автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
Нина Андреева, автор знаменитого письма «Не могу поступаться принципами», которое было направлено против перестроечных реформ, умерла в возрасте 82 лет в Петербурге 24 июля. Об этом сообщает Газета.ru.
Она скончалась после тяжелой болезни.
«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма и ревизионизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», — говорится в соболезновании на сайте незарегистрированной «Всесоюзной Коммунистической партии большевиков».
Известность к Андреевой пришла после публикации открытого письма «Не могу поступаться принципами», опубликованного в газете «Советская Россия» в 1988 году. В нем Андреева приводила доводы против перестроечных реформ. «Манифестом антиперестроечных сил» эту публикацию назвали в газете «Правда».
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