Скитавшегося пять дней в лесах страуса Васю поймали под Сыктывкаром
Сбежавшего с фермы в Республике Коми страуса эму Васю поймали 31 октября под Сыктывкаром после пятидневного скитания в лесах, сообщила ферма на своей странице в социальной сети Вконтакте.
«Ура!!!! Страус дома!!!! Все хорошо!!!!» - написали на странице фермы.
На видео, распространившемся в Telegram-каналах, можно разглядеть, что страуса поймали с помощью лассо.
Владелец фермы Михаил Напалков сообщал РИА Новости, что птица сбежала с фермы из села Пажга Республики Коми 27 октября. Ее пытались поймать пять дней, в нее даже стреляли дротиком со снотворным, однако все было тщетно.
Волонтер Елена Пяткова рассказала «Звезде», что они делали ловушки для длинноногой птицы, но и это не помогло. Страус оказался очень быстрым и проворным, легко выпутывался из ловушек.
Сегодня страуса ловили около 30 человек, в том числе опытные охотники, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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