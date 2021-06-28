Скелет кита из фильма «Левиафан» вернули в Мурманскую область
28 июня 202122:21
Скелет кита из фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» возвращен в Териберку (Мурманская область). Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в своем аккаунте в Instagram.
«Спустя 7 лет в Териберку вернулся тот самый скелет кита из «Левиафана», - написал он.
Чибис назвал скелет кита уникальным экспонатом, над восстановлением которого четыре месяца работали шесть реставраторов.
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28 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru