Скандалы, отставки, протесты: Ожидания россиян от 2020 года

Коррупционных скандалов и громких отставок в правительстве страны ждут от наступившего года 66% участников опроса, проведенного социологами «Левада-центра». Еще 45% респондентов полагают возможными массовые протесты в стране. Вместе с тем, столь тревожные ожидания не могут поколебать общий оптимистичный настрой наших сограждан: 63% опрошенных считают, что нынешний год будет лучше предыдущего. 65% опрошенных считают, что этот год будет спокойным лично для них и их семей – максимальный показатель за последние семь лет.



Удивляться столь мрачным прогнозам участников опроса не приходится: причиной им - текущая социально-экономическая ситуация в стране. Так прокомментировал в эфире НСН результаты исследования руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

«Если говорить об ожиданиях россиян на 2020 год, то их во многом формирует текущая социально-экономическая ситуация в стране. На многое россияне смотрят сквозь призму личного опыта: доходы у людей не росли, сокращались. Соответственно, люди смотрят телевизор, видят президента, который говорит о необходимости повышения качества и эффективности госуправления, о том, что нацпроекты реализуются не так, как хотелось бы, не дают той отдачи, которую ожидали. Естественно, опрошенные в таком случае ждут отставок тех или иных руководителей. А поскольку есть представление, что часть денег, выделяемых на нацпроекты, возможно, становятся предметом распила, то, соответственно, россияне ожидают и коррупционных скандалов».

Гипотетические изменения сложившейся ситуации люди связывают в основном с высшим руководством страны, - указал собеседник агентства.

«Я думаю, что ожидание протестов, это ответ на представление о происходящем, которое есть у людей. Есть понимание, что надо что-то менять и ощущения, что поменяться это все может только под давлением. При этом замечу, что надежда на власть все еще сохраняется. Надежда на высшую власть, надежда на президента. Потому что, кто, собственно говоря, может разоблачать коррупционеров или с чьей подачи это могут делать? Кто может отправлять министров в отставку?»

«Царь-то хороший, бояре плохие» - все как всегда в наших умах. Некоторые, правда, впадают в ересь, вспоминая, что эти самые «бояре» свои места занимают не собственным хотением, но царским соизволением. Но с еретиками во все времена разговор был короткий. Вот и сейчас «индекс оптимизма» в 63% позволяет…

