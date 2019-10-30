СК: Участник московских протестов признал вину в атаке на полицейского
В Следственном комитете заявили, что 32-летний Павел Новиков признал вину в атаке на полицейского в ходе несогласованной акции протеста 27 июля в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
"Свою вину Новиков в инкриминируемом деянии признал", - приводит слова представителя СК агентство. При этом сам обвиняемый заявил, что признание его заставили сделать под давлением.
По данным следствия, 27 июля Новиков нанес пару ударов бутылкой по шлему сотрудника полиции. В частности, СК предоставил видео, подтверждающее это нападение.
Следствие просит суд посадить под арест Новиков до 29 декабря. Он обвиняется по статье 318 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации. Ранее 9 октября стало известно, что суд смягчил приговор ещё одному фигуранту «московского дела» — Ивану Подкопаеву. Он проведет в колонии не три, а два года.
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