СК: Рязанские останки принадлежат Левченко, знакомой с фигурантами дела «Сети»

Найденные в лесу под Рязанью женские останки принадлежат пропавшей ранее без вести Екатерине Левченко, знакомой с некоторыми обвиняемыми по делу признанной в России террористической и запрещенной организации «Сеть». Такой вывод сделан по итогам генетической экспертизы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ Следственного комитета по Пензенской области.

Ранее издание «Медуза» опубликовало материал об исчезновении в Пензе Артема Дорофеева, которого затем нашли убитым, и Левченко, которую до того времени ещё не обнаружили. Оба исчезли 31 марта 2017 года. Пропавшие были знакомы с несколькими фигурантами «пензенского эпизода» дела «Сети».

Один из них, Алексей Полтавец, признался, что пару убили по приказу одного из лидеров организации Дмитрия Пчелинцева. Затем «Медуза» опубликовала еще одну статью, в котором Полтавец в деталях описывает убийство Левченко. Скелетированные останки женщины были обнаружены около деревни Лопухи Рязанского района, недалеко от того места, где нашли тело Дорофеева.

10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес обвинительные приговоры семерым участникам «Сети». Они получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Сами осуждённые утверждают, что давали под пытками признательные показания в том, что готовили смещение существующего строя. Адвокаты также настаивают, что материалы, на которые ссылаются в расследовании «рязанского дела» об убистве Левченко и Дорофеева, сфальсифицированы.

