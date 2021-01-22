СК РФ возбудил дело из-за призывов к несовершеннолетним выйти на акцию 23 января

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за призывов к несовершеннолетним выйти на несанкционированную акцию 23 января. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Отмечается, что по итогам проверки обращений родительских объединений страны Следком возбудил дело по статье «вовлечение несовершеннолетних в совершение заведомо опасных противоправных действий посредством информационно-телекоммуникационных сетей».

Кроме того, официальный представитель СК напомнила, что в российских регионах действуют ограничения, связанные с распространением COVID-19 и из-за которых власти не согласовали проведение митингов. В СК считают, что массовые мероприятия с большим количеством участников создадут «реальную угрозу заболевания».

Следователи проводят необходимые действия в рамках уголовного дела и устанавливают лиц, публиковавших призывы к несовершеннолетним об участии в незаконных мероприятиях.

