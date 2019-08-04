СК РФ: Лучше Синица в руках...

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Подмосковья Владислава Синицы за призывы к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур, которые он распространял через соцсеть. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

Оперативники выяснили, что Владислав Синица 1989 года рождения под ником «Макс Стеклов» призввал пользователей Сети к «противоправным действиям насильственного характера» в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.

Синице предъявлено официальное обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой применения насилия).

«Ни у кого не должно вызывать сомнений, что за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность. Экстремизм в любой форме проявления, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства», - сказано в официальном сообщении.

В квартире Синицы проведен обыск, изъяты личные вещи. Следователи намерены ходатайствовать заключении обвиняемого под стражу.

Ранее политолог Алексей Мухин в эфире НСН прокомментировал частичную декриминализацию части 1 статьи 282 УК РФ об экстремизме.

