СК РФ хочет возбудить дело против председателя Солнцевского суда Москвы

Следственный комитет хочет возбудить уголовное дело в отношении председателя Солнцевского районного суда российской столицы Артёма Матеты. Руководитель СК Александр Бастрыкин заявил соответствующее представление о даче согласия в Высшую квалификационную коллегию судей.

Рассмотрение этого вопроса назначено ВККС на 10 июля. СК намерен вменить Матете статью Уголовного кодекса об особо крупном мошенничестве и покушении на него. Согласно действующем у порядку, решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи районного суда принимает председатель Следственного комитета с согласия ВККС.

Артём Матета занимает должность председателя Солнцевского суда с ноября 2021 года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», подробности дела пока не разглашаются.

