СК раскрыл схему заселения нелегалов в жилье умерших собственников

В Москве задержан организатор незаконной миграции, который использовал свыше 150 квартир для размещения иностранных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление СК.

Следователи ведут расследование по делу, включающему обвинения в мошенничестве и организации незаконной миграции.