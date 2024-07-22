СК раскрыл схему заселения нелегалов в жилье умерших собственников
В Москве задержан организатор незаконной миграции, который использовал свыше 150 квартир для размещения иностранных граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление СК.
Следователи ведут расследование по делу, включающему обвинения в мошенничестве и организации незаконной миграции.
По данным следствия, к 1 сентября 2023 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, создали условия для незаконной миграции в Москве. Они размещали иностранных граждан в более чем 150 квартирах, владельцы которых умерли.
Правоохранительные органы задержали организатора и участника преступной группы, провели обыски в их жилищах и изъяли документы, подтверждающие их причастность к преступлениям. В ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения. Также ведется работа по установлению других членов группы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru