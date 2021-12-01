СК проверит информацию о продаже квартиры многодетной россиянки за долги
В Следственном комитете проверят информацию о продаже за долги квартиры многодетной жительницы Тюмени. Об этом рассказали в пресс-службе СУСК по Тюменской области.
О факте нарушения прав россиянки стало известно в эфире одного из федеральных каналов. Сообщается, что жилье матери четверых детей было изъято банком и продано за неуплату части ипотеки.
По данным источника, жительница Тюмени в течение нескольких лет добросовестно осуществляла выплаты, но позже не смогла делать этого по объективным причинам, после чего ее квартира была выставлена на торги и реализована на закрытом аукционе по цене вдвое меньше рыночной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru