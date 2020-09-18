СК проверит данные о возможном хищении средств у вдовы актёра Баталова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по сообщениям СМИ о том, что вдова и дочь артиста Алексея Баталова из-за мошенничества лишились недвижимости и крупной денежной суммы.

В частности, речь идёт о двух квартирах, доле в четырёхкомнатной квартире, мастерской актёра.

Ход проверки проконтролирует центральный аппарат СК.

По информации телеканала РЕН ТВ, вдова умершего в 2017 году актёра Гитана Леоненко и дочь Мария просили возбудить уголовное дело в отношении своих знакомых - актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Якобы на них обманным путём были оформлены доверенности на распоряжение всеми деньгами и средствами, принадлежащими семье Баталова.

