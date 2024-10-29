СК проведет проверку по факту угроз в адрес семьи Ильи Резника

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз в адрес семьи поэта, народного артиста России Ильи Резника. Об этом заявили в пресс-службе Следкома.

Ранее СМИ сообщили, что внук Резника подвергся «оскорблениям по национальному признаку» со стороны группы студентов вуза, в котором учится. Молодой человек дал отпор оппонентам, после этого в адрес семьи поступили угрозы.

«Председатель СК... поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. организовать проверку по данному факту и представить доклад», — указали в ведомстве.

Ситуацию взял на контроль центральный аппарат Следкома.

Ранее Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о смерти новорожденного в больнице в Челябинске, напоминает RT.

