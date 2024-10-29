СК проведет проверку по факту угроз в адрес семьи Ильи Резника
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз в адрес семьи поэта, народного артиста России Ильи Резника. Об этом заявили в пресс-службе Следкома.
Ранее СМИ сообщили, что внук Резника подвергся «оскорблениям по национальному признаку» со стороны группы студентов вуза, в котором учится. Молодой человек дал отпор оппонентам, после этого в адрес семьи поступили угрозы.
«Председатель СК... поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. организовать проверку по данному факту и представить доклад», — указали в ведомстве.
Ситуацию взял на контроль центральный аппарат Следкома.
Ранее Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о смерти новорожденного в больнице в Челябинске, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru