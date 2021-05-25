СК предъявил обвинения фигурантам дела о ДТП с детской командой на Ставрополье
СК РФ вынес обвинения водителям микроавтобуса и легкового автомобиля, а также директору спортивной школы, воспитанницы которой попали в смертельное ДТП в Ставропольском крае 30 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
По данным следователей, их обвиняют в нарушении ПДД, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и халатности. В результате столкновения 30 апреля пятеро детей скончались, 12 человек получили травмы.
Все фигуранты задержаны. Водителю грузовика Ларионову предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". Водителю микроавтобуса, в котором ехали дети, Нахметову предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Директор спортшколы Астафьева обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц".
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