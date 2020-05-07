СК показал видео задержания «авторитетного» бизнесмена Быкова

Следственный комитет Российской Федерации распространил видеозапись задержания предпринимателя из Красноярска Анатолия Быкова, проходящим подозреваемым по делу о двойном убийстве, совершённом ещё в 1994 году. На кадрах видно, как бизнесмена в наручниках выводят из служебной машины в сопровождении силовиков и ведут в следственное управление.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила факт задержания Быкова. Данное уголовное дело было возбуждено после убийства двух жителей Красноярска в 1994 году. Речь идёт о Кирилле Войтенко и Александре Наумове, оба состояли в преступной группировке, которую тогда возглавлял Быков. Последний посчитал их виновными в неудавшемся покушении на него.

По версии следствия, Анатолий Быков поручил организовать их убийство, и в июле 1994 года два киллера расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов с Войтенко. Один из убийц был приговорен к пожизненному заключению, другой до сих пор находится в розыске. Организатор убийства получил 13 лет лишения свободы.

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Анатолий Быков в 90-е годы стал предпринимателем, с 1997 по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годах стал возглавил совет директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году его задержали по подозрению в организации покушения на предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как Паша Цветомузыка, отмечает Ura.ru.

В июне 2002 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам лишения свободы условно. Однако в 2005 году суд в Красноярске снял с бизнесмена судимость и погасил условный срок.


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ФОТО: РИА Новости//Руслан Кривобок
ТЕГИ:ПредпринимателиЗадержаниеСледственный Комитет
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