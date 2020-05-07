СК показал видео задержания «авторитетного» бизнесмена Быкова

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила факт задержания Быкова. Данное уголовное дело было возбуждено после убийства двух жителей Красноярска в 1994 году. Речь идёт о Кирилле Войтенко и Александре Наумове, оба состояли в преступной группировке, которую тогда возглавлял Быков. Последний посчитал их виновными в неудавшемся покушении на него.

По версии следствия, Анатолий Быков поручил организовать их убийство, и в июле 1994 года два киллера расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов с Войтенко. Один из убийц был приговорен к пожизненному заключению, другой до сих пор находится в розыске. Организатор убийства получил 13 лет лишения свободы.