СК показал видео драки с подростком из Чечни после критики Кадырова
Официальный представитель СК России Светлана Петренко ответила на критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает RT.
Она рассказала подробности уголовного дела, фигурантом которого стал 14-летний чеченский подросток Муслим Мурдиев.
Следственный комитет опубликовал видео драки. Как выяснили следователи, группа подростков вступила в сговор, чтобы совершить действия, которые классифицируются как хулиганские.
Ранее Кадыров заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и министр внутренних дел России Владимир Колокольцев находятся «не на своих местах», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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