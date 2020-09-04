СК передал в транспортное управление заявление о покушении на убийство Навального
Следственный комитет России передал в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте заявление «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом сообщила судья Басманного суда, оглашая материалы в пятницу, передаёт ТАСС.
ФБК требовал возбудить уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о посягательстве на жизнь общественного деятеля. В ФБК утверждают, что не получили ответа в установленный срок, и подали жалобу на бездействие следствия.
Российские власти настаивают, что говорить о попытке намеренного отравления Навального не оснований. В частности, ни омские, ни московские медики не нашли в его анализах следов яда. Проверку по факту госпитализации Навального проводит управление на транспорте по Сибирскому федеральному округу МВД, она продлится до 20 сентября.
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