СК передал в транспортное управление заявление о покушении на убийство Навального

Следственный комитет России передал в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте заявление «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом сообщила судья Басманного суда, оглашая материалы в пятницу, передаёт ТАСС.

ФБК требовал возбудить уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о посягательстве на жизнь общественного деятеля. В ФБК утверждают, что не получили ответа в установленный срок, и подали жалобу на бездействие следствия.

Российские власти настаивают, что говорить о попытке намеренного отравления Навального не оснований. В частности, ни омские, ни московские медики не нашли в его анализах следов яда. Проверку по факту госпитализации Навального проводит управление на транспорте по Сибирскому федеральному округу МВД, она продлится до 20 сентября.

