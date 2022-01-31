СК окончательно подтвердил подлинность останков семьи Романовых

Следствие подтвердило подлинность останков императорской семьи Романовых, расстрелянных летом 1918 года. Об этом рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова в документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено», показанном в воскресенье на Первом канале.

Она сообщила, что выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей — Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и еще четыре человека, в том числе доктор Боткин, из числа обслуги.

В 1991 году было найдено захоронение с останками семи человек в месте Поросенков Лог под Екатеринбургом (предположительно, царской четы, трех дочерей — великих княжон и их окружения). В 2007 году поблизости от этого места обнаружили еще одно захоронение (следователи предполагали, что останки принадлежат цесаревичу Алексею и великой княжне Марии).

В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. Останки членов императорской семьи были захоронены в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. При этом РПЦ не признала их подлинными, заявив о нехватке доказательств. Глава церкви Алексий II из-за этого на захоронении не присутствовал.