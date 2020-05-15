СК обвинил бизнесмена Быкова в организации двойного убийства

Следственный комитет официально предъявил предпринимателю из Красноярска Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства в 1994 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Речь идёт о ликвидации Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По версии следствия, они входили в преступную группировку, организованную Быковым.

Бизнесмена по этому делу задержали 7 мая. Как напоминает RT, на следующий день суд арестовал Быкова до 4 июля.

С 1997 по 2016 год Анатолий Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годах возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2002 году суд в Москве приговорил Быкова к 6,5 года условного наказания – бизнесмена признали виновным в организации покушения Вилора Струганова, известного в преступном мире как Паша Цветомузыка. В 2005 году суд в Красноярске снял с Быкова судимость и погасил условный срок.

В 2003 году Быков обвинялся в соучастии в убийстве предпринимателя Олега Губина. Краевой суд признал его невиновным по этой статье, однако приговорил к одному году лишения свободы за укрывательство преступления. Тогда же Быков был амнистирован на основании постановления Госдумы и за давностью срока преступления.

В 2009 году суд по правам человека в Страсбурге принял сторону Быкова, удовлетворив его иск о необоснованном продлении его предварительное заключения в начале 2000-ых годов. Российское государство выплатило Быкову компенсацию за моральный ущерб, а также погасило судебные издержки. В целом сумма составила 26 тысяч евро.



