СК назвал имя заказчика убийства Япончика

Установленный организатор убийства в данный момент находится за пределами России, его объявили в международный розыск. Сегодня Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте 62-летнего Симонии.

Покушение на Япончика было совершено 28 июля 2009 года, когда он выходил из московского ресторана «Тайский слон». Криминального авторитета ранили из снайперской винтовки в живот. Вор в законе умер в больнице, не приходя в сознание, 9 октября того же года. Криминалитет устроил Япончику пышные похороны на Ваганьковском кладбище.

Как отмечает Утро.ру, сообщником Махо в ликвидации Япончика был еще один «авторитет» Муртаз Шадания. Он, как предполагается, доставил винтовку профессиональному убийце на место преступления. Огонь по жертве вёлся и микроавтобуса, который был припаркован возле ресторана. Шадания арестован.

Неофициальные источники утверждают, что Махония может быть также причастен к убийству в январе 2013 года лидера российского преступного сообщества Аслана Усояна (Деда Хасана).

