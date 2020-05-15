СК нашёл разместивших фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет Российской Федерации сумел определить IP-адреса, с которых на сайте «Бессмертного полка» были опубликованы фотографии главарей нацистской Германии во время онлайн акции по случаю 75-лети Победы. Информация об этом опубликована на сайте СК.
Установлено, что к попыткам размещения фото нацистских преступников и военнослужащих Вермахта причастны несколько десятков человек, причём, большинство из них — граждане других государств. Что касается россиян, то их среди провокаторов оказалось более 10 человек. Организован их розыск.
Как уточняет Ura.ru, авторов публикаций подобного контента обвиняют по части 1 статьи 354 Уголовного кодекса РФ – «реабилитация нацизма». Она предусматривает до 3 лет лишения свободы или такой же срок принудительных работ. Кроме того, виновным может грозить штраф до 300 тысяч рублей.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту публикации фотографий Гитлера и Гиммлера на сайтах «Банк памяти» и «Бессмертный полк». Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян (83%) осудили подобную выходку.
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