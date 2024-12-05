СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выставил на торги
Имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге выставили на торги. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Дом.РФ».
В состав лота вошли участки общей площадью 3,9 гектара, а также здания и сооружения, общая площадь которых равна 41,2 тысячи квадратных метров. Начальная цена - 1,052 млрд рублей.
Отмечается, что часть выставленных на аукцион зданий и сооружений входят в состав объекта культурного наследия.
Также в сообщении говорится, что из состава лота убрали церковь Святого князя Александра Невского, которую планируется передать местной епархии.
Ранее американский инвестор Стивен Линч выразил желание принять участие в аукционе по продаже «Северного потока-2», если газопровод выставят на торги, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru