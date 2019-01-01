Синоптики зафиксировали в Москве самый теплый день года

Гидрометцентр России зафиксировал в Москве самый теплый днем с начала года. Как отмечает АГН Москва, им стал уходящий вторник, 7 мая. Сегодня днём воздух в российской столице прогрелся до плюс 24,8. Предыдущий максимум синоптики зафиксировали накануне. 6 мая столбики термометра фиксировали в столице +24,6 градуса.

К слову, абсолютный рекорд для 7 мая был зафиксирован в 1967 году. Тогда столбики термометров превысили отметку в + 29 градуса.

Ранее НСН сообщала, что в ближайшие дни погода в российской столице больше будет соответствовать летней, поскольку климатические нормы будут превышены на 4–6 градусов. При этом с 8 мая в регионе начнутся дожди с грозами. Они будут сопровождаться шквалистым ветром.

