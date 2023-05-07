Синоптики спрогнозировали резкое потепление в Москве
Следующая неделя в Москве начнется с ночных заморозков и завершится потеплением. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.
Синоптик сообщил, что в понедельник ночью столбик термометра опустится до минус 3 градусов. Днем потеплеет до плюс 14.
В День Победы воздух прогреется до плюс 16. Дождей «Фобос» не прогнозирует.
В следующие выходные термометры покажут до плюс 22. Теплая погода продержится до конца мая, уточнил Тишковец.
С 15 мая в Москве начнут отключать горячую воду в многоквартирных домах. Решение о возобновлении подачи отопления из-за похолодания пока не принималось, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru