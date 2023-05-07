Синоптики спрогнозировали резкое потепление в Москве

Следующая неделя в Москве начнется с ночных заморозков и завершится потеплением. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

Синоптик сообщил, что в понедельник ночью столбик термометра опустится до минус 3 градусов. Днем потеплеет до плюс 14.

В День Победы воздух прогреется до плюс 16. Дождей «Фобос» не прогнозирует.

В следующие выходные термометры покажут до плюс 22. Теплая погода продержится до конца мая, уточнил Тишковец.

С 15 мая в Москве начнут отключать горячую воду в многоквартирных домах. Решение о возобновлении подачи отопления из-за похолодания пока не принималось, передает «Радиоточка НСН».

