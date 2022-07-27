Синоптики сообщили о грозе и граде в Москве в четверг

Синоптики прогнозируют в четверг грозу и град в столичном регионе. Сообщение размещено на сайте Гидрометцентра РФ.

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Также по прогнозу ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.

При этом ожидаемая температура воздуха - 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

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ФОТО: РИА Новости / Юлий Ахромеев
ТЕГИ:ГрозаМосква
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